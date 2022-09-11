Görev yaptığı hastanede ölü bulunan Yasemin hemşire son yolculuğuna uğurlandı
Ordu'da görev yaptığı hastanenin tuvaletinde ölü bulunan hemşire Yasemin Çelebi (42) için, tören düzenlendi.
Olay, dün sabah saatlerinde, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede nöbetçi olan hemşire Yasemin Çelebi, gittiği tuvalette fenalaşıp, yere yığıldı.
Bir süre sonra tuvaletten alarm sesi duyuldu. Personel, kapının kilidini kırarak içeri girdi. Yerde hareketsiz yatan Çelebi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Yasemin Çelebi'nin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Çelebi'nin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek
İki çocuk annesi Yasemin Çelebi için, görev yaptığı hastanenin bahçesinde tören düzenlendi. Törene Çelebi’nin yakınlarının yanı sıra, AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız, Ordu İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Hakan Timur ile hastane personelleri katıldı.
Törende Yasemin Çelebi’nin görev arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Çelebi'nin cenazesi yapılan duaların ardından toprağa verilmek üzere Dikence Mahallesi’ne götürüldü.
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