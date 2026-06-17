Görevden alınan Çağatay Güç: 'Özgür Özel bu umudun lideridir'

CHP'de mutlak butlan yönetimi tarafından görevden alınan Çağatay Güç, CHP İzmir il başkanlığı önünde açıklamalarda bulundu. Demokrasiye, halkın iradesine ve parti örgütüne sahip çıkma çağrısında bulunan Güç, yaşananların yalnızca CHP’yi değil, Türkiye’de demokrasiyi hedef aldığını savundu. Güç, “Mahkemeler ve siyasi operasyonlar üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’ni dizayn etmeye çalışıyorlar. Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel bu umudun lideridir." dedi.

Açıklama sırasında CHP İzmir İl başkanlığı önünde toplanan yurttaşlar, sık sık "Kayyumlar gidecek biz kalacağız", " Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz", "Faşizme teslim olmayacağız" sloganları attı.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından CHP Genel Merkezi, İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü ve il yönetimini görevden alarak yerine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’yü getirdi.

MYK toplantısı sonrası açıklama yapan 'mutlak butlan' yönetiminin parti sözcüsü Müslim Sarı, CHP İzmir İl başkanlığı görevine iki dönem Çiğli Belediye Başkanlığı yapan Utku Gümrükçü'nün getirildiğini açıkladı.

ÇAĞATAY GÜÇ “PARTİMİZE YÖNELİK GİRİŞİMLERİ YAKINDAN GÖRDÜM”

CHP İzmir il başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi’nin uzun yıllardır demokrasi mücadelesinin merkezinde yer aldığını belirten Çağatay Güç, son dönemde partiye yönelik girişimlerin tesadüf olmadığını söyledi.

Güç, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde yaşanan süreçlerde ben de oradaydım. Bir avuç koltuk sevdalısının, bir avuç butlan meraklısının partimizi ne hâle getirmeye çalıştığını kendi gözlerimle gördüm. Partimizin evlatlarına biber gazı sıkıldı, plastik mermi sıkıldı. Ancak kimse geri adım atmadı. Çünkü oradaki mücadele birkaç kişinin makam mücadelesi değildi. O gün verilen mücadele Cumhuriyet Halk Partisi’nin geleceği ve Türkiye’nin demokrasi mücadelesiydi” dedi.

Yaşanan süreçte örgüt mensuplarının büyük bir kararlılık sergilediğini kaydeden Güç, partililerin baskılar karşısında geri adım atmadığını ve demokrasiye sahip çıkmak için mücadele etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

“İZMİR DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE YİNE ÖNCÜ OLDU”

Açıklamasında İzmir’de gerçekleştirilen buluşmalara da değinen Güç, kentte ortaya çıkan tabloyu demokrasiye olan inancın göstergesi olarak değerlendirdi.

İzmir’de düzenlenen etkinliklerde on binlerce kişinin bir araya geldiğini belirten Güç, “İzmir’de buluştuk, bayramlaşacağız dedik ancak meydanlara sığmadık. On binlerce yurttaşımız demokrasiye sahip çıkmak için yan yana geldi. Meydanlarda umut vardı, dayanışma vardı, halkın iradesine sahip çıkma kararlılığı vardı. Butlan karanlığına karşı ilk meşaleyi İzmir’den yaktık. İzmir bir kez daha Cumhuriyet’e ve demokrasiye sahip çıkan duruşunu ortaya koydu” diye konuştu.

“ANITKABİR’DE TÜRKİYE’NİN ORTAK SESİ YÜKSELDİ”

İzmir’in ardından Anıtkabir’de gerçekleştirilen buluşmaya da katıldığını belirten Güç, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yurttaşlarla birlikte Ata’nın huzurunda buluştuklarını söyledi.

Anıtkabir’de ortaya çıkan tablonun yalnızca CHP’lilerin değil, demokrasiye inanan herkesin ortak iradesini yansıttığını ifade eden Güç, “Yüz binlerce yurttaşımızla birlikte Anıtkabir’deydik. Orada bir kez daha gördük ki verilen mücadele artık yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi’nin mücadelesi değildir. Bu mücadele demokrasi mücadelesidir. Bu mücadele milletin iradesine sahip çıkma mücadelesidir. Bu mücadele çocuklarımızın geleceği için verilen mücadeledir” dedi.

“HALKIN GÜNDEMİ GEÇİM DERDİ”

Türkiye’nin ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Güç, vatandaşların temel gündeminin geçim sıkıntısı olduğunu söyledi.

Milyonlarca insanın ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini kaydeden Güç, “Bugün emekliler geçinemiyor. Gençler geleceğe umutla bakamıyor. Çiftçiler ürettiklerinin karşılığını alamıyor. İşçiler her geçen gün daha ağır ekonomik koşullarla karşı karşıya kalıyor. Vatandaşlarımızın gerçek gündemi yoksulluk, işsizlik ve adaletsizliktir. Ancak iktidar bu sorunlara çözüm üretmek yerine yeni tartışmalar yaratarak halkın dikkatini başka alanlara çekmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“ÖNCE BELEDİYELERİMİZE, SONRA PARTİMİZE YÖNELDİLER”

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin son dönemde çeşitli yöntemlerle hedef alınmaya çalışıldığını savunan Güç, yerel seçimlerde ortaya çıkan halk iradesinin gölgelenmek istendiğini öne sürdü.

Güç, “Önce belediyelerimize yöneldiler. Operasyonlarla, algılarla ve çeşitli iddialarla Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri başarısız göstermeye çalıştılar. Halkın yerel seçimlerde ortaya koyduğu güçlü iradeyi gölgelemek istediler. Ancak bunu başaramadılar. Çünkü yurttaşlarımız yapılan hizmetleri görüyor ve takdir ediyor” dedi.

Belediyelerin ardından parti örgütünü hedef alan girişimlerin devreye sokulduğunu ileri süren Güç, “Partimizi içeriden karıştırmaya çalıştılar. Dedikodularla, fitneyle ve çeşitli siyasi hesaplarla örgütümüzü bölmeye çalıştılar. Ancak burada da başarılı olamadılar. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi örgütü birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmeyi başardı” diye konuştu.

“CUMHURİYET HALK PARTİSİ’Nİ DİZAYN ETMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Son aşamada yargı süreçleri ve siyasi operasyonlar üzerinden CHP’ye müdahale edilmeye çalışıldığını savunan Güç, bunun temel nedeninin CHP’nin yükselişi olduğunu söyledi.

Güç, “Şimdi de mahkemeler ve siyasi operasyonlar üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’ni dizayn etmeye çalışıyorlar. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi’nin yükselişinden korkuyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünden korkuyorlar. Türkiye’nin birinci partisi olmasından rahatsız oluyorlar. Halkla kurduğu güçlü bağdan rahatsız oluyorlar” dedi.

“CHP’NİN SAHİBİ ÖRGÜTTÜR”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin köklü bir siyasi gelenekten geldiğini vurgulayan Güç, partinin geleceğine ilişkin kararları yine örgütün vereceğini ifade etti. Güç, “Bu parti saraylarda kurulmadı. Bu parti milletin bağrında kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayı Milliye’nin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu iradesidir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin sahibi örgüttür. Son sözü delegelerimiz söyleyecektir. Son sözü üyelerimiz söyleyecektir. Son sözü milletimiz söyleyecektir. Hiç kimse örgütün iradesini masa başında değiştiremez” diye konuştu.

“ÖZGÜR ÖZEL UMUDUN LİDERİDİR”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de destek veren Güç, toplumun önemli bir kesiminin Özel’in yürüttüğü mücadeleyi yakından takip ettiğini söyledi. Güç, “Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel bu umudun lideridir. Milletimiz onun samimiyetini, cesaretini ve kararlılığını görmüştür. Halkımız onun demokrasi mücadelesine inanmıştır. Bu nedenle çeşitli saldırılarla ve engellemelerle karşı karşıya kalmaktadır. Ancak bu girişimlerin başarıya ulaşması mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİN İRADESİ KAZANACAK”

Açıklamasının sonunda birlik ve dayanışma çağrısı yapan Güç, demokrasi mücadelesinin kararlılıkla süreceğini belirtti. Kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini ifade eden Güç, “Bizler Cumhuriyet’in evlatlarıyız. Bizler Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerinin yılmaz savunucularıyız. Haklı olan kazanacaktır. Millet kazanacaktır. Demokrasi kazanacaktır. Örgütümüzle, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle ve milyonlarca yurttaşımızla birlikte iktidara yürüyoruz. Kimse başını öne eğmesin. Çünkü gelecek bizimdir. Çünkü millet bizimledir. Eninde sonunda mutlaka milletin iradesi kazanacaktır. Üç beş tane koltuk sevdalısna izin vermeyeceğiz” dedi.