Göreve iade edilen Savaş Karabulut'un doçentlik başvurusu kabul edilmiyor

17 Kasım 2021 Çarşamba, 04:00

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ndeki görevinden ihraç edilen, kuru fasulye ve nohut satarak geçimini sağlayan Yrd. Doç. Dr. Savaş Karabulut, görevine iade edilmesine rağmen Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na (ÜAK) yaptığı doçentlik başvurusu reddedildi. Mahkeme kararının tanınmadığını ve kendisine iade edilmiş muamelesi yapılmadığını savunan Karabulut, “Doçentlik başvurusu yapmak için ÜAK’ye başvurdum. Ancak ÜAK’nin uzun uzun yazdığı dilekçede benimle ilgili bir konu olmadığı halde ve üstelik iade edildiğim halde ‘hâlâ eski dilekçemiz baki’ diyorlar. Haklarımızın üzerine çökmeye devam ediyolar” dedi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Mühendislik Fakültesi’ndeki görevinden 29 Ekim 2016 günü OHAL KHK’si ile ihraç edilen Karabulut, 25 Ekim 2021’de görevine iade edilmişti. Görevine iade edilmeden önce Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na (ÜAK) doçentlik talebinde bulunan fakat, başvurusu reddedilen Karabulut iade edildikten sonra tekrardan başvuru yaptı. Karabulut’a 11 Kasım’da verilen cevap dilekçesinde, “Önceki cevabımızda gerekli açıklamalar yapılmış olup ilgili dilekçeniz hakkında yapılacak bir işlem bulunmamaktadır” denildi.

İhraç edildiğinde yardımcı doçent kadrosunda görev yaptığını ve doçent olmak için tanımlanan kriterleri tamamladığını dile getiren Karabulut, iade edildiğini öğrenince tekrar başvuru yaptığını söyledi. Karabulut, “ÜAK, ‘Daha önce verdiğimiz cevap geçerlidir” diye bir cümlelik bir yanıt verdi. Şu an itibariyle 657 sayılı devlet memuru önünde bir engel olmadığı ve hakkımda bir cezai bir hüküm olmadığı halde ‘hakkımı gasp edip iade etmemeye’ devam ediyorlar. Özgürlüklerimiz, sosyal haklarımız, yasakçı bir kurum olan 12 Eylül döneminden beri devam eden YÖK tarafından alıkonulmaya hala devam ediyor. Gerek uluslararası ve gerekse ulusal bilim camiasınca kabul görmüş ve yayımlanmış makalelerim olduğu halde YÖK hâlâ neden bilim insanlarının özgürlüklerine ipotek koymaya devam ediyor” dedi.

Karabulut, iade edilen tüm memurların ve akademisyenlerin özlük haklarının talep edilmeden verilmesi gerektiğini dile getirerek şöyle konuştu: “İade-i itibarımızın verilmesini istiyorum. Ayrıca bloke edilen projelerimizin geri açılıp fikri mülkiyet hakkımızın ihraç eden kurum tarafından iadesini; maaşlarımızın, ders ücretleri, yayın/akademik teşviklerin ödenmesini; SGK fişlemelerinin kaldırılmasını ve pasaport iadesi istiyoruz. Akademik atama ve yükseltme kriterlerine göre beş yıl süreyle kurumdan ‘haksız hukuksuz bir şekilde uzaklaştırılan ve tüm haklarına ipotek konulan bir akademisyen olarak ‘aradan geçen beş senelik sürenin doçentliğim sonrasında profesör unvanı kadrosuna başvurabilmem için geçmesi gereken süreden sayılarak doğrudan atanmamı talep ediyorum.”