Ertuğrul Günay’dan Bakan Gül’e: Binlerce KHK’lıyı ekmeğinden eden kim?

09 Ekim 2021 Cumartesi, 01:35

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün “Yargı kararı olmadan kişilerin kesinleşmiş yargı kararı olmadan damgalanması, suçlu ilan edilmesi de asla kabul edilmez” sözlerine tepkiler sürüyor.

Bakan Gül, Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları toplantısında yaptığı konuşmada, “Mağdurun mahremiyeti hiçbir zaman, hiçbir yerde ortalığa dökülüp, saçılacak sansasyon malzemesi ya da rating etkileşim meselesi olamaz. Bu nedenle özel hayatın korunması ilkesi, hassasiyetle korunmalıdır. Bu bağlamda kişilerin kesinleşmiş yargı kararı olmadan damgalanması, suçlu ilan edilmesi de asla kabul edilemez. Bu hukukun evrensel ilkesidir” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Gül’ün bu konuşmasına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından tepki gelmiş ve KHK ile kamudan yapılan ihraçlar hatırlatılmıştı.

'KHK’LIYI EKMEĞİNDEN MAHRUM EDEN KİM ÖYLEYSE?'

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da konuya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bakan Gül’ün açıklamasının olduğu tweeti alıntılayan Günay, “Hakkında soruşturma açılanları, ortada kesinleşmiş hüküm yokken suçlu ilan eden veya hukuki engeli yokken binlerce KHK’lıyı ekmeğinden mahrum eden kim öyleyse? Muhalefet mi?” diye sordu.