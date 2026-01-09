Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ’nda görev yapmakta olan kamu Avukatı Zekeriya Polat, görevi başındayken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Büro-İş Maltepe, Kartal SGM önünde konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamayı Büro -İş Sendikası İstanbul Şube Başkanı Yasemin Biçer okudu.

"HÜKÜMETİN SORUMLULUĞUNDA"

Kamu görevini yerine getiren devlet memurlarına yönelik gerek kurum içerisinde gerekse kurum dışında yapılan saldırıların her geçen gün artmakta olduğunu söyleyen Biçer, "Şehit Av. Zekeriya Polat’a Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyor, bu saldırıyı yapanları şiddetle lanetliyor ve kınıyoruz. Bu vahim olay, yıllardır uyardığımız ancak görmezden gelinen bir gerçeği bir kez daha ortaya koymuştur.

İktidarda bulunanların yıllardır kamu çalışanlarına yönelik itibarsızlaştırma politikaları ve kamu hizmetlerinin piyasacı anlayışla yürütülmesinin sonucunda kamu çalışanlarına yapılan saldırılar artmıştır. Kamu çalışanları kendini güvende hissetmemektedir. Yaşananlar kamu hizmetlerinin aksamasına yol açmakta ve toplumsal barışı ortadan kaldırmaktadır.

Kamusal görevi gereği, bir kamu görevlisinin hayatını kaybetmesini asla kabul etmiyoruz. Hükümetin çıkardığı yasaları uygulamakla görevli memurun korunamaması, görevi başında katledilmesi, hükümetin ayıbı ve sorumluluğundadır. Bir can kaybı daha, bir şiddet olayı daha yaşamak istemiyoruz.

Bütün kamu çalışanlarını koruyacak, caydırıcı ve önleyici ağırlaştırılmış yasal düzenlemelerin yapılmasını, kamu kurumlarının ve görev yapan personelin güvenliğini sağlayacak teknik ve idari tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesini, olayın detaylıca soruşturulmasını, sorumlular hakkında adli ve idari gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz.

Büro-İş Sendikası olarak; bu olayın takipçisi olacağımızı, kamu çalışanlarının can ve mal güvenliği için her türlü sendikal ve hukuki mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz" diye konuştu.