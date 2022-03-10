Görevli hakim çocuk parkında ölü bulundu

Bursa'da görevli bir hakimi iple asılı bir halde çocuk parkında ölü bulundu.

DHA
10 Mart 2022 Perşembe, 14:07
Görevli hakim çocuk parkında ölü bulundu
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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Ertuğrul Mahallesi'nde bir kadının oyun gruplarında iple asılı olduğunu gören çevredekiler durumu polise bildirdi.

Adrese giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede, Bursa Adliyesinde hakim olduğu belirlenen Ç.B'nin (30) hayatını kaybettiğini tespit etti.

ŞÜHELİ BİR DURUMA RASTLANMADI

Kadının cenazesi savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Daha sonra yakınlarına teslim edilen Ç.B'nin cenazesi, adliye önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.

Hakimin ilk belirlemelere göre intihar ettiğinin değerlendirildiği, şüpheli bir duruma rastlanılmadığı öğrenildi.


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