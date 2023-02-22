Görme engelli Alzheimer hastası, 3. kattan düşüp öldü
Ordu'nun Perşembe ilçesinde, görme engelli olan Alzheimer hastası Recep Ali Şahin (87), 3'üncü kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
Medreseönü Mahallesi'nde, görme engelli Alzheimer hastası Recep Ali Şahin, 3'üncü kattaki evinin penceresinden beton zemine düştü.
Şahin'i gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Recep Ali Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, soruşturma başlattı.
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