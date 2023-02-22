Görme engelli Alzheimer hastası, 3. kattan düşüp öldü

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, görme engelli olan Alzheimer hastası Recep Ali Şahin (87), 3'üncü kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 17:24
Görme engelli Alzheimer hastası, 3. kattan düşüp öldü
Abone Ol google-news

Medreseönü Mahallesi'nde, görme engelli Alzheimer hastası Recep Ali Şahin, 3'üncü kattaki evinin penceresinden beton zemine düştü.

Şahin'i gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Recep Ali Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, soruşturma başlattı. 


İlgili Haberler

Barbara Bosson kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Barbara Bosson hangi filmlerde oynadı?

Barbara Bosson kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Barbara Bosson hangi filmlerde oynadı?
Deprem öldürmez organize işler öldürür - Prof. Dr. Rüstem ERKAN

Deprem öldürmez organize işler öldürür - Prof. Dr. Rüstem ERKAN
Depremde oluşan yarık, mahalleyi ikiye böldü

Depremde oluşan yarık, mahalleyi ikiye böldü

En Çok Okunan Haberler