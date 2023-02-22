Depremde oluşan yarık, mahalleyi ikiye böldü

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 09:53

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 09:55

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli Mahallesi'nden geçen fay hattının üzerindeki alanda yarık oluştu. Yaklaşık 2 metre eninde, 500 metre uzunluğunda ve 1 metre derinliğindeki yarığın mahalleyi ve tarlaları ikiye böldüğü görüldü.

"ENKAZ ALTINDAKİLERİ KENDİ İMKANLARIMIZLA ÇIKARDIK"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Ünlügedik, depremin ardından evlerinden çıkabilenlerin kendilerini can havliyle açık alana attıklarını belirtti.

Köyde enkaz altında kalan 5 kişiyi kendi imkanlarıyla çıkardıklarını ifade eden Ünlügedik, "Depremde mahallede 19 kişi vefat etti, imkanımız olsaydı bu sayı 7-8'e kadar düşebilirdi" dedi.

"EVLERİN YARISINDAN ÇOĞU YIKILDI"

Yazın nüfusun 2 bin 500'e çıktığı mahallede 350 hanenin bulunduğunu, 60 evin, sakinleri yurt dışında yaşadığı için boş olduğunu aktaran Ünlügedik, evlerin yarısından çoğunun yıkıldığını kaydetti.

Mahalleye gelerek yarığı inceleyen yetkililerin bölgenin yaklaşık 4 metre kaydığı bilgisini verdiğini aktaran Ünlügedik, "Yerimizi, yurdumuzu terk etmeyiz. Bu evleri yıkacağız, Allah'ın izniyle yerlerine yenisini yapacağız ama depreme dayanıklı evler olacak" dedi.

Dulkadiroğlu ilçesi Kocalar Mahallesi'ne giden kara yolunda da çatlaklar oluştuğu, kayaların depremin etkisiyle yola yuvarlandığının görüldüğü aktarıldı.