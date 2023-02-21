Barbara Bosson kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Barbara Bosson hangi filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 18:11

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 18:11

Bir dönemin popüler polis dizisi 'Hill Street Blues' ile tanınan ve hayat verdiği Fay Furillo karakteriyle 5 kere Emmy Ödülü'ne aday gösterilen aktör Barbara Bosson yaşamı yitirdi.

BARBARA BOSSON KİMDİR?



Bosson, 1 Kasım 1939'da Pensilvanya'da dünyaya geldi. İlk uzun metrajlı filmi polisiye gerilim filmi Bullitt (1968) idi. 1980'lerin NBC televizyon dizisi Hill Street Blues'daki Fay Furillo rolüyle tanındı . Daha sonra 1995'ten 1997'ye kadar Murder One'da sert savcı Miriam Grasso'yu oynamaya devam etti ve bu ona Emmy Ödülü adaylığı kazandırdı.

BARBARA BOSSON EVLİ Mİ?

1970 yılında, yazar-yapımcı Steven Bochco ile evlendi . Çiftin 1997'de boşandı. Çiftin iki çocuğu var.

BARBARA BOSSON NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü oyuncu Barbara Bosson 83 yaşında hayatını kaybetti. Barbara Bosson'ın ölüm haberini oğlu yönetmen ve yapımcı Jesse Bocho, "Sonsuza dek kalbimizde. Seni seviyorum anne..." sözleriyle duyurdu.

Ünlü oyuncunun ölüm nedeni ise açıklanmadı.

BARBARA BOSSO FİLMLERİ

1968 Bullitt Nurse

1969 The Love God?

1974 Mame Emily

1978 Capricorn One

1978 Operating Room

1984 Calendar Girl Murders

1984 The Last Starfighter

1985 Hostage Flight

1986 The Education of Allison

1989 Little Sweetheart

1998 Scattering Dad