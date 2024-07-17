Görme engelli çift, rögara düştü!

Samsun'da görme engelli çift, altyapı çalışmaları sırasında kapağı açık olan rögara düştü. Yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 22:00
Görme engelli çift, rögara düştü!
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Olay, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde saat 11.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, altyapı çalışması sırasında etrafında güvenlik önlemi alınan ancak o sırada çalışma olduğu için kapağı açık bırakılan rögarın içine yoldan geçen görme engelli İngilizce öğretmeni Güldane D.D. ve Emrah D. düştü. 

Çiftin yardımına firma çalışanları ve çevredekiler koştu. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


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