Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü!

Samsun'da görme engelli hamile Gülderen Durna Dalgıç (36) kapağı açık bırakılan rögara düştü. Bu sırada eşini kurtarmak isteyen Emrah Dalıç (39) da başını rögar kapağına çarptı.

DHA
Yayınlanma: 18.07.2024 - 11:48
Abone Ol google-news

Olay, dün Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Görme engelli hamile Gülderen Durna Dalgıç, iddiaya göre çalışma için kapağı açık bırakılan rögara düştü. Bu sırada eşini kurtarmak isteyen Emrah Dalıç da başını rögar kapağına çarptı.

Engelli çiftin yardımına koşan çevredekiler, Gülderen Durna Dalgıç’ı rögardan çıkardı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çift Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülürken, olay bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Emrah Dalgıç dün akşam tedavisi sonrası taburcu edilirken, İngilizce öğretmeni Gülderen Durna Dalgıç'ın doğumhane servisindeki kontrollerinin devam ettiği belirtildi.

Çiftin rögar kapağını açık bırakan firmadan şikayetçi olduğu öğrenildi. Diğer yandan olaydan sonra rögar kapağının yerine konduğu görüldü.

 


Samsun haberleri engelli haberleri hamile haberleri Rögar kapağı haberleri rögar haberleri

İlgili Haberler

Rögara düşen köpeği 'uzat patilerini' diyerek kurtardı

Rögara düşen köpeği 'uzat patilerini' diyerek kurtardı
Esenler'de rögarda yaşanan patlamada dairenin duvarı yıkıldı

Esenler'de rögarda yaşanan patlamada dairenin duvarı yıkıldı
Bursa’da sağanak yağış hayatı felç etti: Evleri su bastı, rögarlar taştı

Bursa’da sağanak yağış hayatı felç etti: Evleri su bastı, rögarlar taştı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler