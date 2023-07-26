Görme engelli şahıs yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Amasya'da görme engelli Hüseyin Karadeniz (61) yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Amasya'nın Üçler Mahallesi Ferhat Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katında yaşayan görme engelli Hüseyin Karadeniz’den 4 gündür haber alamayan komşuları, dün akşam polise haber verdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen polis ekipleri, kapıyı çilingire açtırıp girdikleri evde Karadeniz’i hareketsiz buldu.
Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Karadeniz’in öldüğü belirlendi. Karadeniz'in cansız bedeni Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Karadeniz’in vücudunda herhangi bir kesik ve darp izi bulunmadığı, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belirleneceği ifade edildi.
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