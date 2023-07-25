Sosyal güvenlik bölümü mezunları ne istiyor?

25 Temmuz 2023 Salı

Soru: SGK’ye özel açılmış üniversite bölümünde yetişmiş gençleriz. İki yıldır atama bekliyoruz. Çalışmak ve SGK’nin yükünü hafifletmek üzere 3004-önlisans sosyal güvenlik bölümü mezunları olarak atanmayı bekliyoruz. Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin seçim öncesinde alım olacağını söyledi ve artık bir açıklama istiyoruz. Çok sayıda okur.

11 Nisan 2023 tarihli köşe yazımda sosyal güvenlik bölümü mezunlarının mağduriyetini yazmıştım. Yine bu konuda çok sayıda mail alıyorum. Atanmayı bekleyen bu gençlerimizin taleplerini iletmek ve seslerini duyurmak istiyorum.

Sosyal güvenlik mevzuatı, gerek kapsamı gerekse çok sık değişen kanunlarıyla takibi ve uygulaması zor bir alan. Sosyal güvenlik alanında yetişmiş insan sayısı az olduğu gibi, bir personelin mevzuat yönüyle yetişmesi diğer kurumlara göre daha uzun bir sürede gerçekleşiyor. Ülkemizde bazı üniversitelerin “sosyal güvenlik” bölümleri var ve bu bölümlerde önlisans eğitimi veriliyor. Sosyal güvenlik mevzuatı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulanıyor. SGK çalışanları, mevzuat bilgisi yönüyle en donanımlı devlet memurlarının başında geliyor. Yoğun iş rutini olan SGK’nin daha donanımlı ve yetişmiş elemanlara ihtiyacı bulunuyor. Son emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) örneğinde görüldüğü gibi, aylık bağlama sürelerinin uzaması ve bağlanan aylıklarda hata oranının yüksekliği bu ihtiyacı ortaya koyuyor. Sosyal güvenlik bölümlerinden (SGB) mezun olan gençler aslında SGK’de çalışmak üzere yetiştiriliyor. Dolayısıyla, sosyal güvenlik temel bilgilerine sahip personelin kuruma alınması büyük önem taşıyor. SGB mezunları, SGK’ye kendi bölüm mezunları yerine çok sayıda işletme veya büro yönetimi önlisans mezunlarının alınmasına itiraz ediyorlar. Almış oldukları sosyal güvenlik hukuku dersinin içeriğinde bugün ülkemizde uygulanmakta olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ayrıntılı olarak yer alıyor. Dolayısıyla, teoride sosyal güvenlik mevzuatında yetişmiş bu donanımlı gençler, merkezi atamalarda 3004-nitelik koduna daha fazla kadro verilmesini ve SGK atanmayı istiyor. Bu nedenle, merkezi atamalarda SGB mezunlarına daha çok kadro verilerek bunların atanması, hem bu gençlerin mezun oldukları alanda çalışmalarına hem de SGK’nin yoğun iş yükünün kısa sürede eritilmesinde etkili olacaktır. Eski bakan Vedat Bilgin bu gençlerin sesini belki duymadı ama yeni bakan Vedat Işıkhan, SGB mezunlarının seslerini ve haklı taleplerini duyun lütfen.



