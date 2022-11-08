Görülmemiş kaza: 'Prefabrik ev' ile varyant altında sıkıştı
İstanbul Beylikdüzü'nde prefabrik ev taşıyan TIR, varyant altında sıkıştı.
Ambarlı Caddesi Büyükçekmece istikametine giden Kağan Atasoy yönetimindeki prefabrik ev yüklü TIR, 8 Kasım Salı günü 14.00 sıralarında varyant altında sıkıştı. Atasoy çabasına rağmen sıkıştığı yerden TIR'ı kurtaramayınca itfaiye ve polise haber verdi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. TIR uzun çalışmalar sonucu kurtarıldı.
TIR şoförü Kağan Atasoy, "Liman yolundan Çatalca istikametine yükümüz vardı. Sürekli taşıdığımız bir yük. Köprünün giriş ve çıkış kısmındaki ayar bozukluğundan dolayı takıldık. Bir tarafı alçak bir tarafı yüksek olduğundan dolayı geçemedik" dedi.
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