26 yaşındaki oyuncu Erica Hoy trafik kazasında yaşamını yitirdi

03 Kasım 2022 Perşembe, 17:21

26 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Erica Hoy, geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer iki kişinin ağır yaralanmasına sebep olan sürücü olay yerinden kaçtı. Sürücü daha sonra polisin başlattığı operasyon sonucunda yakalandı.

Otobanda bir aracın sıkıştırdığı Erica Hoy'un bulunduğu otomobil kamyonla çarpıştı. 26 yaşındaki oyuncu, ikiz kardeşi ve erkek arkadaşının gözleri önünde yaşamını yitirdi.

Haber Globel'in İngiliz Daily Mail gazetesinden aktardığı habere göre, araçta bulunan kız kardeşi Lisa ve 29 yaşındaki erkek arkadaşı Mike Reader ağır yaralandı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçarken ekipler söz konusu kişinin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Kısa süre sonra kazaya sebep olduğu belirtilen Carlie Eileen Richards ekipler tarafından yakalandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, 38 yaşındaki kadın olay yerinde gözaltına alındı. Richards'ın tehlikeli araç kullanarak ölüme neden olmak, kaza mahallini terk etmek ve soruşturmaya engel olmak suçlarından hakim karşısına çıkarılacağı açıklandı. Yaralıların tedavisinin devam edildiği öğrenildi.

ERICA HOY KİMDİR?

Henüz kariyerinin başında olan Hoy, oyunculuk kariyerine geçtiğimiz yıl yayınlanan 'Jo-Anne Spirit Guide' isimli dizi ile adım atmıştı.