Görülmemiş protesto: Banka önüne çadır kurarak eyleme başladı

24 Mayıs 2022 Salı, 12:51

Erzurum’da yaşayan emekli 72 yaşındaki tesisat ustası Zekeriya Batmaz, ‘emekli maaşını buraya taşı, 3 bin TL promosyon’ şeklinde reklamını gördüğü bankaya hesabını taşıdı. Batman, bankanın daha sonra verdiği promosyonu geri alması üzerine ve çektiği kredinin sigorta ücreti ile faizinin yüksek olması nedeniyle banka önüne çadır kurarak eyleme başladı.

Gece gündüz banka önünde bekleyerek eylemini sürdüren Batmaz, durumunu şu sözlerle anlattı:

Biz emekliyiz. Banka bir reklam vardı. Reklam camına bir reklam yapıştırmıştı ‘Maaşını bankaya al 3 bin TL’yi al’ diye. 3 bin TL’ye kapıldık emekli maaşımızı buraya aktardık. Bir ay sonra o parayı geri aldılar. Emekli maaşımız yetmediğinden dolayı kredi kullandık. Kredilemiz 11 bin TL onun yanında 5 bin 500 lira sigorta parası istiyor. Burada 60 yaş altı ve üstü olarak emekli kredilerini bölmüşler. 60 yaş üstünün ölüm riski fazla olduğu için sigorta parası fazla oluyor. 5 bin 500 lira sigorta parası eklediler. 48 ay vade ile para 22 bin liraya çıktı. Aldığım para 11 bin TL. Ben bugüne kadar 40 bin lira ödedim. Halen daha banka benden 14 bin lira para istiyor."