Görüntü tedirgin etti: Büyük Menderes Nehri'nin bazı bölümlerinde sular çekildi

Aydın Ovası'nın sulamada can damarı olan Büyük Menderes Nehri'nin bazı bölümlerinde sular çekildi.

AA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 13:33
Görüntü tedirgin etti: Büyük Menderes Nehri'nin bazı bölümlerinde sular çekildi
Abone Ol google-news

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden doğan, Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri'nin Söke ilçesi Sarıkemer mevkisinde kuraklığın izleri görülüyor.

Suların çekilmesiyle tarihi taş köprünün olduğu noktada çöp, çalı ve atıklar yoğun birikinti oluşturdu.

Sarıkemer Mahalle Muhtarı İhsan Kalmaz gazetecilere, Menderes Nehri'nin bölgenin adeta can damarı olduğunu, yağışların yetersiz kalmasından dolayı bu bölgede suların çekildiğini söyledi.

"ÇİFTÇİMİZ ÇOK ENDİŞELİ"

Nehrin çiftçiler için çok önemli olduğunu aktaran Kalmaz, şöyle devam etti:

"Bu sene çok kurak geçiyor. Özellikle çiftçilerimiz endişeli. Su olmazsa hayat olmaz. Hepimiz bu suya bakıyoruz. Menderes'in şimdiki hali içler acısı. Ne kadar çöp varsa burada toplanmış. Hayvan leşleri de var. Çocukluğumuzda bu suda yüzüyorduk. Hatta su içiyorduk. Şimdi suyun haline bakın. Aslında bunu yine insan yapıyor."

 

 


Büyük Menderes Nehri haberleri Büyük Menderes haberleri

İlgili Haberler

Amerikan rüyası nehirde bitti: Göçmenler boğularak öldü

Amerikan rüyası nehirde bitti: Göçmenler boğularak öldü
Cesedi nehir kenarında bulunmuştu... Evli olduğu erkek ile oğlu gözaltına alındı!

Cesedi nehir kenarında bulunmuştu... Evli olduğu erkek ile oğlu gözaltına alındı!
Avrupa'da nehirler üzerindeki barajlar neden kaldırılıyor?

Avrupa'da nehirler üzerindeki barajlar neden kaldırılıyor?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel'den ‘erken seçim’ açıklaması: ‘Böyle giderlerse…’

Özgür Özel'den ‘erken seçim’ açıklaması: ‘Böyle giderlerse…’
İzmir’de rehin alma olayı: Firari hükümlü Yılmaz Dai tutuklandı

İzmir’de rehin alma olayı: Firari hükümlü Yılmaz Dai tutuklandı
Konut piyasasında iki yıl sonra ilk: İşte konut almak için en doğru zaman!

Konut piyasasında iki yıl sonra ilk: İşte konut almak için en doğru zaman!
NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi

NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi
Altınlar, ipek kumaşlar, saatler… Savcılıktan AKP dönemindeki usulsüzlükler için ‘Sayıştay’ şartı

Altınlar, ipek kumaşlar, saatler… Savcılıktan AKP dönemindeki usulsüzlükler için ‘Sayıştay’ şartı
Evinde kaldığı arkadaşını öldürdü! Yurtdışına kaçtı: Telefonla itiraf etti

Evinde kaldığı arkadaşını öldürdü! Yurtdışına kaçtı: Telefonla itiraf etti
AKP’de tasfiye hazırlıkları: ‘3 bakan haricinde…’

AKP’de tasfiye hazırlıkları: ‘3 bakan haricinde…’
Ele başı ‘Fatma’… Çakallarla Dans’ın kadın versiyonu geliyor!

Ele başı ‘Fatma’… Çakallarla Dans’ın kadın versiyonu geliyor!