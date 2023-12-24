Amerikan rüyası nehirde bitti: Göçmenler boğularak öldü

Meksika'da 2 düzensiz göçmen, ABD'ye gitmek için girdiği nehirde boğuldu.

AA
Yayınlanma: 24.12.2023 - 14:27
Amerikan rüyası nehirde bitti: Göçmenler boğularak öldü
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Meksika'dan ABD'ye gitmek isteyen 2 düzensiz göçmen, nehirde boğularak yaşamını yitirdi.

Meksika basınında çıkan habere göre, 2 düzensiz göçmen, ABD-Meksika'yı birbirinden ayıran Rio Grande Nehri'ni geçmek isterken çamura saplandı.

Nehirde bir süre ilerleyen düzensiz göçmenler, dibe batarak nehirde boğuldu.

Ölen düzensiz göçmenlerin, Venezuela ve Haiti uyruklu oldukları bildirildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, düzensiz göçmenlerin nehri geçmeye çalıştığı, ancak yoğun balçık ve çöpler arasında mahsur kaldığı görülüyor.

Görgü tanıkları, düzensiz göçmenlerin uzun süre yardım istediğini, ancak bölgedeki yetkililerin yardım etmediğini ileri sürdü.

Meksika üzerinden ABD'ye geçmek isteyenlerin kullandığı rotada yer alan Rio Grande Nehri, özellikle bazı kollarının çöp ve çamurla dolması nedeniyle çok sayıda kişinin boğularak ölümüne yol açıyor.


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