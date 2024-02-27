Görüntüler gündem oldu: Öğretmenin önünde o hareketlere soruşturma!
İzmir’in Konak ilçesinde derste öğretmenlerinin karşısında dans ederek TikTok videosu çeken ve o anları sosyal medyada paylaşan öğrenciler tepki çekti.
Konak ilçesi Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, öğrencilerin derste çektiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi'nde 11. sınıftan iki öğrenci, öğretmenlerinin karşısında dans ederek Tik Tok için video çekti.
Öğretmenin tüm uyarısına rağmen kayda devam eden öğrenciler, görüntüleri daha sonra sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Sosyal medyada yayılan ve tepki çeken görüntülerin ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öğretmene saygısızlık içeren görüntülerle ilgili iki öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.
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