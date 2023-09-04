Taksim’de ‘yol isteme’ kavgası: Otomatik silahla vurdu!

Yayınlanma: 04.09.2023 - 10:36

Güncelleme: 04.09.2023 - 10:36

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Kuloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra 1’i kadın 2 arkadaşıyla çıkan Burak K. (25) yolda yürümeye başladı. O esnada motosikletle ters yöne giren kasklı bir şahıs, arkadaş grubunun arkasına yaklaştı.

ÇANTASINDAN OTOMATİK SİLAH ÇIKARDI

Şahıs ardından gruba motosikletle hafif şekilde dokunup korna çaldıktan sonra sözlü olarak yol isteyip onları sıkıştırdı. Bunun üzerine grup ile şahıs arasında önce sözlü olarak tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine grubun ittiği şahıs motosikletten yere düştü. Yaşanan arbedede şahıs, çantasından otomatik silah çıkartarak Burak K.’ya ateş açtı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şahıs ardından yokuş aşağıya koşarak kaçmaya başladı. O esnada sokakta görev yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırgan Salih Y.’yi (27) kaçamadan suçüstü kıskıvrak yakaladı. Etkisiz hale getirilen şahıs, elindeki silaha el konularak gözaltına alındı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

ÇALINTI VE PLAKASIZ

Saldırıda bacağından yaralanan Burak K. ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı.

Emniyette 9 farklı suçtan kaydı bulunan Burak K.‘nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri çevrede yaptığı çalışmada olayın yol isteme tartışmasından ötürü yaşandığını belirledi. Ayrıca saldırgan şahsın kullandığı motosikletin plakasız ve çalıntı olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan Salih Y.’nin ‘husumetlileri’ olduğu için otomatik silah taşıdığını ve şahsı kendisine saldırdığı için vurduğunu söylediği öğrenildi. Suç kaydının 44 olduğu öğrenilen Salih Y., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs, “kasten yaralama” ve “ateşli silahla kanununa muhalefet” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.