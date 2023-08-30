Taksim'de Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın eylemine polis müdahalesi: Ters kelepçe ile gözaltına alındılar!

Yayınlanma: 30.08.2023 - 16:28

Güncelleme: 30.08.2023 - 17:22

Özel sektörde çalışan eğitim emekçilerinin Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası öncülüğünde, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Türkiye Özel Okullar Derneği merkezinin önüne yapmak istediği basın açıklaması polis engeliyle karşılaştı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, yaşadıkları sömürü koşulları ve haksızlıklara son verilmesini isteyen öğretmenler, İstiklal Caddesi üzerinde polis müdahalesine uğradı.

Asgari ücrete mahkûm edilen özel sektör öğretmenleri, Beyoğlu Taksim'de eyleme çıktı. Eyleme yapılan polis müdahalesinin ardından yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı.

Özel okul, kolej, vakıf üniversiteleri gibi özel kurumlarda çalışan öğretmenler devlet kurumlarında çalışan meslektaşlarına göre düşük ücretler alıyor. Bu durumdan şikayetçi olan öğretmenler, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası öncülüğünde eyleme çıktı. Taksim, Odabaşı'nda basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenler, taban ücret haklarını geri kazanmayı istiyor.

Taksim, İstiklal Caddesi'ne sloganlarla giren özel sektör öğretmenleri basın açıklaması yapamadan polis ablukasına alındı.

Uzun süre abluka altında kalan basın emekçilerinden yaklaşık 30 kişi gözaltına alınarak Vatan Emniyet'e götürüldü.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

"Öğretmene değil patronlara barikat" diye slogan atan ve yürüyüşlerine izin verilmeyen öğretmenler, polis tarafından ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Uzun süre abluka altında kalan eğitim emekçilerinden yaklaşık 30 kişi gözaltına alınarak Vatan Emniyet'e götürüldü.

Gözaltı görüntüleri sendikanın sosyal medya hesabından "Öğretmenler ters kelepçe ile gözaltına alınmaya başlandı! Yaşasın haklı mücadelemiz! Yaşasın meslek onurumuz! Mücadele dersini öğretmenler verecek!" ifadeleriyle paylaşıldı.