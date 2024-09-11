Görüntüler infial yaratmıştı: Canlı yayında bir kadına cinsel içerikli hareketler yapan polis açığa alındı
Canlı sohbet sitesinde bir kadınla eşleşen ve cinsel içerikli hareketler yapan polisin açığa alındığı duyuruldu.
Görüntülü konuşma sitesi üzerinden kanala katılan bir polis memurunun karşısındaki kadını görür görmez dilini çıkartarak uygunsuz hareketlerde bulunması büyük tepki çekti.
"BU NASIL POLİS?"
Polis memurunun hareketlerine anlam veremeyen kadın, "Siz bizim güvenliğimizi nasıl sağlayacaksınız? Bu nasıl polis? Trafik polisi mi? Şikayet edeceğim seni" diyerek tepkisini dile getirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüde uygunsuz davranışlarda bulunan üniformalı şahsın polis memuru olduğunu ve açığa alınarak hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüde uygunsuz davranışlarda bulunan üniformalı şahsın Polis Memuru M.A. olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu şahıs açığa alınmış ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
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