Görüntüler İran'dan değil, İstanbul'dan... Kadınları 'çarşaf'a çağırdılar: Başörtülüye de rahat yok!
İsmailağa cemaatinden geldiklerini söyleyen 2 cübbeli erkek, parkta oturan kadınları sözleriyle rahatsız etti. O anlar sosyal medyada da paylaşıldı.
İsmailağa cemaatinden geldiklerini söyleyen 2 cübbeli erkeğin, parkta oturan kadınları sözleriyle rahatsız ettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Videoda, sahilde oturan başörtülü kadınların yanına gelen ve İsmailağa'dan geldiklerini iddia eden erkekler şu ifadeleri kullandı:
"Evet ablalar, biz İsmailağa'dan geliyoruz. Hatırlatıyoruz. Allah'ın istediğini yapalım. Madem kapanıyoruz... Allah diyor ki 'Kadının her tarafı ziynettir.' Dolayısıyla hiçbir yerini göstermemesi gerekir. Bunu da sağlayacak tek şey çarşaftır."
Söz konusu video sosyal medyada paylaşıldı.
NE OLMUŞTU?
Cemaate bağlı kişilerin Ramazan ayında da zaman zaman kafe ve restoranlara giderek insanları yemek yerken rahatsız ettiği görüntüler gündem olmuştu.
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