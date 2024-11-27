Görüntüler mahkemeye sunuldu: Narin’in cesedi bulunmadan önce ‘aile meclisi’ toplanmış!

Yayınlanma: 27.11.2024 - 18:27

Güncelleme: 27.11.2024 - 18:32

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin önemli görüntüler ortaya çıktı.

Tele1’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre, söz konusu görüntüler Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gece öncesine ait.

Görüntülerde Narin’in cesedi bulunmadan 1 gün önce ‘aile meclisi’nin toplandığı ortaya çıktı.

Diyarbakır Barosu, görüntüleri bugün mahkemeye sundu.

Aile meclisinin toplantısı tutuklu amca Erhan Güran'a ait evin bahçesinde gerçekleşiyor.

Konuşmalarda 15 yaşlarındaki bir çocuğun sorgulandığı anlaşılıyor.

Görüntülerde bulunan kişiler ise Arif Güran, Baran Güran, Erhan Güran, Ali Rıza Güran.

Görüntülerden deşifre edilen sözler var. Çocuğa şu ifadeler kullanılıyor:

"Enes o gün ne yapıyordu, evde yanında kim vardı? Bir kız mı getirmişti, kadın mı vardı? Ne oldu, o gün ne gördün bize baştan sona anlat. Bunu sana sorarlarsa ben bilmiyorum, görmedim diyeceksin. Bunu söylersen biz seni koruruz."