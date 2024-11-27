Görüntüler mahkemeye sunuldu: Narin’in cesedi bulunmadan önce ‘aile meclisi’ toplanmış!
Narin Güran soruşturması gündemdeki yerini korumaya devam ederken, aile meclisinin Enes'in arkadaşını sorguladığı görüntüler ortaya çıktı.
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin önemli görüntüler ortaya çıktı.
Tele1’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre, söz konusu görüntüler Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gece öncesine ait.
Görüntülerde Narin’in cesedi bulunmadan 1 gün önce ‘aile meclisi’nin toplandığı ortaya çıktı.
Diyarbakır Barosu, görüntüleri bugün mahkemeye sundu.
Aile meclisinin toplantısı tutuklu amca Erhan Güran'a ait evin bahçesinde gerçekleşiyor.
Konuşmalarda 15 yaşlarındaki bir çocuğun sorgulandığı anlaşılıyor.
Görüntülerde bulunan kişiler ise Arif Güran, Baran Güran, Erhan Güran, Ali Rıza Güran.
Görüntülerden deşifre edilen sözler var. Çocuğa şu ifadeler kullanılıyor:
"Enes o gün ne yapıyordu, evde yanında kim vardı? Bir kız mı getirmişti, kadın mı vardı? Ne oldu, o gün ne gördün bize baştan sona anlat. Bunu sana sorarlarsa ben bilmiyorum, görmedim diyeceksin. Bunu söylersen biz seni koruruz."
'Bunu söylersen biz seni koruruz'— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 27, 2024
Görüntüler mahkemeye sunuldu: Narin’in cesedi bulunmadan önce ‘aile meclisi’ toplanmış!https://t.co/L6J1YYYlLu pic.twitter.com/2UEz6ZJ7gC
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet Savcısı açığa alındı!
- Zam oranı belli oldu: Hepsi artacak!
- Real Madrid Arda Güler için son noktayı koydu!
- Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına ilk yanıt
- O marka listede: Hamburgerden 'at eti' çıktı
- İktidar harekete geçti
- Milli Savunma Bakanı'ndan 'teğmenler' açıklaması!
- Bahçeli’nin masasındaki kitapta ne yazıyor?
- Katilleri Türkiye'de yakalandı!
- İşte Salim'in dere yatağındaki o anları!