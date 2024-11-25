Narin Güran cinayeti soruşturmasında dikkat çeken ayrıntı: Enes Güran'ın gözünün altındaki yaranın diş izi olduğu ortaya çıktı!
Emekli Cinayet Dedektifi Savaş Kurtbaba, alanında uzman diş hekimleriyle gerçekleştirdiği 1 aylık çalışma sonrası elde ettiği bilgiyi canlı yayında “Neler Oluyor Hayatta” programında paylaştı. Enes Güran’ın gözünün altındaki yara izinin ısırık izi olduğu tespit edildi.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü’nde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin’in ölümü hala Türkiye’nin gündeminde.
Narin’in katil ya da katillerinin kim olduğu henüz netleşmedi ancak, 26 Aralık’ta gerçekleşecek olan ikinci duruşma öncesi, cinayetle ilgili gelişme ve deliller ortaya çıkmaya devam ediyor.
ENES GÜRAN’IN GÖZÜNÜN ALTINDAKİ YARA İZİNİN ISIRIK İZİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Emekli Cinayet Dedektifi Savaş Kurtbaba, alanında uzman diş hekimleriyle gerçekleştirdiği 1 aylık çalışma sonrası elde ettiği çarpıcı bilgiyi canlı yayında “Neler Oluyor Hayatta” programında açıkladı.
CİNAYETTEN 3-6 GÜN SONRA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR
Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın sırtındaki ve yüzündeki morluklarla kolundaki ısırık izi uzun süre tartışmalara neden olmuştu.
Sırtındaki ve yüzündeki izlerin mısır tarlasında olduğunu söyleyen Enes Güran, kolundaki ısırığı da üzüntüsünden kendi yaptığını iddia etmişti. Küçük kızın cesedinin uzun süre suda kalarak deforme olması sebebiyle diş örnekleri alınamamış ve ağabeyinin kolundaki izlerin de kime ait olduğu tespit edilememişti.
Savaş Kurtbaba’nın canlı yayında paylaştığı bilgi ve fotoğraflar bütün bu tartışmaların seyrini değiştirdi. Cinayetten 3-6 gün sonra çekilen fotoğraflarda, Ağabey Enes’in gözünün altında sıralı şekilde ekimoz (kanama) izleri vardı ve bu izlerin bir insanın diş izleri olduğu ortaya çıktı.
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