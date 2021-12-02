Görüntüler ortaya çıktı: AKP'liler Meclis'i böyle bastı

02 Aralık 2021 Perşembe, 13:35

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi oturumunda, 30 Kasım, salı günü CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile AKP'li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak arasındaki tartışma çıktı. Tartışmanın ardından AKP Gençlik Kolları Meclisi bastı.

İddialara göre Emniyet Müdür Yardımcısı da saldırgan gruba müdahale etmeBelediye meclisindeki partililer ve görevlilerin kararlı tutumu ile AKP’li 300 kişilik grup engellendi.

"KAPIYI POLİS AÇTI"

CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır yaşananları Halk TV’deki Sözüm Var'da şöyle anlattı:

"Dün Mersin’de Emniyet, Polisler, AKP Akdeniz belediye başkanı 300 genci getirmek istedi. İnsanları darbetmek istedi. Kapıyı polis açtı. Herkes bir direnç gösterdi hepsini dışarı attık. Aynı şey Ankara’da olsa yine yapacağız. Geri adım mı atacağız? Bir İçişleri Bakanı ya da Cumhurbaşkanı olsa ‘Neyi tehdit ediyorsunuz?’ diyebilir."