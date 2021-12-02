AKP'li Sancaktepe Belediyesi'nden tepki çeken cami-cemevi projesi

02 Aralık 2021 Perşembe, 09:26

İstanbul’daki AKP’li Sancaktepe Belediyesi tartışma yaratan bir karara imza attı. Sancaktepe Belediye Meclisi’nde AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen tahsis ve imar planı değişikliği kararına göre, Birlik Cem Evi Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği isimli bir dernek Sancaktepe Belediyesi’nden cemevi inşa etmek için arazi talep etti. AKP’li Belediye ise Hilal Mahallesi’nde 675 bin metrekare büyüklüğündeki bir araziyi cemevi yapımı için tahsis etme kararı aldı.

Ancak, tahsis edilen arazinin hemen yanındaki alan 5 bin 230 metrekarelik alana ise cami yapılması planlanıyor. Arazi, imar planlarında da “dini tesis alanı” olarak geçiyor.

"BU BİR FETÖ PROJESİ"

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, CHP'li belediye meclisi üyeleri tahsis ve imar planı değişikliği kararına ret oyu kullandı. CHP Grubu ret oyu kullanmalarının gerekçesi ise şu şekilde açıkladı:

“Cemevi yapımı için tahsis edilen arazinin cami projesi yapılması planlana arazi ile yan yana olması ve bunun da bir FETÖ projesi olması nedeniyle ret oyu kullanıyoruz. Ayrıca yan yana inşa edilecek iki ibadet alanın ibadet eden cemaatler için sorun yaratabilir.”

YER BULAMAMIŞLAR

Belediyeden cemevi yapımı için arazi tahsisi talebinde bulunan Birlik Cem Evi Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Belediyenin cemevi yapımı için uygun bir alan bulamadığı gerekçesiyle cami yapılması planlanan arazinin yanındaki alanı tahsis ettiği” ifade edildi. “Bizler de böyle olsun istemezdik” denilen açıklamada, “Cemevi olarak kullandığımız mevcut alanda kiracıyız ve Sancaktepe Belediyesi de bize bir alan tahsis ederek destek oldu” denildi.

ÇATIŞMA UYARISI

En köklü ve büyük Alevi derneklerinden biri olan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin (PSAKD) Genel Başkanı Gani Kaplan ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Cami yapılacak alanın yanına cemevi inşa edilmesinin doğru olmadığını” belirterek şunları söyledi:

“Daha önce de Ankara'nın Mamak ilçesinde, nüfusunun tamamına yakını alevi olan Tuzluçayır semtinde bir FETÖ projesi olan cami-cemevi hayata geçirilmeye çalışılmıştı. Büyük bir mücadelenin ardından da bu projeyi rafa kaldırmak zorunda kalmışlardı. Bu mücadeleler esnasında birçok yurttaş yaralandı veya sakat kaldı. AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin yapmak istediği proje daha önce de denendi ve başarılı olamadılar. Sancaktepe’de de böyle bir projeye gerek yok. Herkes kendi alanında ibadetini yapsın. Mamak’ta olduğu gibi bir çatışmayı hortlatmasınlar. AKP'li belediyenin yaptığı çok tehlikeli bir şey.

NEDEN BU ARAZİ?

Bizim ibadetimizin olmazsa olmaz parçası sazdır. Yan tarafta cami varken cemevinde sazlı sözlü ibadet nasıl olacak? Yandan taraftan gelecekler ve ‘müziği kes’ diyecekler. Bura şunu sormak lazım; neden bu arazi tahsis edildi? Sancaktepe’de başka boş arazi mi yoktu? Zaten yüzyıllardır Aleviler asimile edilmeye çalışılıyor. Zorla alevi köylerine cami yapılması, alevi dergâhlarının işgal edilmesi ve cami olmayan alevi köylerine hoparlör koyarak ezan okutulması da bunun örnekleri.”