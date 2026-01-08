Görüntüler ortaya çıktı: Halk sağlığını tehdit eden 600 kilo cips ele geçirildi

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde gerçekleştirdiği denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Denetimler çerçevesinde Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin katılımıyla bir iş yerine baskın yapıldı.

İşyerinde gerçekleştirilen denetim sonucunda halk sağlığını tehdit ettiği belirlenen 600 kilogram patates cipsine el konuldu.

Ürünlerin, gerekli incelemelerin ardından imha edilmek üzere muhafaza altına alındığı bildirildi.

Denetimler sırasında ürünlerin hijyen standartları ve mevzuata uygunluğu ayrıntılı bir şekilde incelendi. Mevzuata aykırı durumların tespit edildiği işletme hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

"DENETİMLERİMİZ ARALIKSIZ SÜRECEK"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Şahinbey'de vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Market, kasap, restoran, hangi işletme olursa olsun, kurallara uymayanlara gerekli işlemleri uygulamaya devam ediyoruz. Denetimlerimiz aralıksız sürecek" ifadelerini kullandı.