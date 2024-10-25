Görüntüler Şanlıurfa'dan: Yangında mahsur kalan çocuklar battaniyeye atladı!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki bir evde çıkan yangında mahsur kalan ve vatandaşlarca açılan battaniyeye atlayan 2 çocuk yaralandı.

Görüntüler Şanlıurfa'dan: Yangında mahsur kalan çocuklar battaniyeye atladı!
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AA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 20:29

Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki 4 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Daireyi saran alevler ve yoğun duman sebebiyle dışarı çıkamayıp mahsur kalan 2 çocuk, evin balkonundan çevredeki vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu. Bu anlar kameralarca kayda alındı.

Yaralanan çocuklar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara neden oldu.


Etiketler: #Şanlıurfa #Yangın #battaniye

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