Mersin'de yangın paniği: Kontrol altına alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde ağaçlık alandan ormana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mersin'de yangın paniği: Kontrol altına alındı
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AA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 17:27

Dedeler Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz ve 2 su tankı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINDA

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.


Etiketler: #Yangın #Mersin

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