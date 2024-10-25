Mersin'de yangın paniği: Kontrol altına alındı
Mersin'in Gülnar ilçesinde ağaçlık alandan ormana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Dedeler Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz ve 2 su tankı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
KONTROL ALTINDA
Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahar dizisinde erken veda
- Metin Feyzioğlu'na dikkat çeken atama!
- İşte Öcalan’ın Bahçeli hakkında söyledikleri
- Ağabey Baran Güran geri adım attı!
- Kayseri'deki son hekim de istifa etti
- TUSAŞ'a saldırı üstlenildi
- Kadını domuz bağıyla bağlayıp katlettiler!
- Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
- 'Gerekirse can alıp can vereceğiz'
- 'Biz sinersek şiddet hakim olacak...'