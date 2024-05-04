Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu... Pendik'te kadını zorla taksiye bindirmeye çalışan erkek yakalandı: Kadın şikayetçi olmadı
Pendik'te bir kadınının zorla taksiye bindirildiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kadını elindeki bıçakla zorla taksiye bindirmeye çalıştığı belirlenen N.K. (51) gözaltına alındı. Kaçırılmaya çalışılan kadın şüpheliden şikayetçi olmadı.
Sosyal medyada yayılan 'Bıçaklı bir şahıs genç kızı zorla taksiye bindirerek alıkoydu' başlıklı paylaşımın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada, D.M.K. (27) isimli kadını zorla taksiye bindirmeye çalıştığı belirlenen N.K. gözaltına alındı. D.M.K. isimli kadın ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polis merkezinde ifadesi alınan D.M.K.'nın, N.K. isimli şahıs ile 2 yıldır beraber yaşadığını olay günü kendisine yönelik bir tehdit veya darp olmadığını, aralarında yaşanan bir tartışma nedeniyle aynı ortamda bulunmak istememesi üzerine olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.
Gözaltına alınan N.K.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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