Pendik’te asker eğlencesinde havaya ateş eden şüpheliler yakalandı
Pendik'te asker eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş eden 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Pendik, Orta Mahalle’de 27 Nisan Cumartesi günü akşam saatlerinde bir parkta asker eğlencesi düzenlendi.
Asker eğlencesine katılanlar pompalı tüfekle havaya ateş etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.
Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri 'Genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek' suçundan M.E.Ö., Y.A., G.Ö., B.G. ve E.K. isimli şüphelileri denetimler sırasında gözaltına aldı.
Şüpheliler üzerinde yapılan kontrollerde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 3 pompalı tüfek fişeği ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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