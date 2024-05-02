Pendik’te sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: Otomobil TIR’ın altına girdi!
Pendik’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazanın ardından otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.
Kavakpınar Mahallesi, Kurtköy Pendik bağlantı yolu, Tuzla istikametinde dün 21.00 sıralarında, Ahmet Güler (19)'un kullandığı otomobil yol kenarında park halinde bulunan İbrahim Yıldırım’a ait TIR’a arkadan çarptı.
BİR SAAT SONRA ÇIKARILDI
Otomobil sürücüsü Güler, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Güler sıkıştığı yerden çıkarıldı.
İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan Güler, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güler'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Asgari ücrete zam yapılmadığı takdirde...'
- Otopsi görüntüleri ortaya çıktı
- Melih Gökçek'ten miras kaldı
- DİSK ve KESK Taksim'den vazgeçti
- İstanbul Valisi Gül'den 'gözdağı'
- Kıdem tazminatı için yeni formül
- Eylemcilere polis müdahalesi!
- Erkan Baş'tan polise: 'Bağırma'
- Dünya'nın ikizi bulundu!
- Özgür Özel, polislere çağrı yaptı!