Pendik’te sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: Otomobil TIR’ın altına girdi!

Yayınlanma: 02.05.2024 - 07:28

Güncelleme: 02.05.2024 - 07:29

Kavakpınar Mahallesi, Kurtköy Pendik bağlantı yolu, Tuzla istikametinde dün 21.00 sıralarında, Ahmet Güler (19)'un kullandığı otomobil yol kenarında park halinde bulunan İbrahim Yıldırım’a ait TIR’a arkadan çarptı.

BİR SAAT SONRA ÇIKARILDI

Otomobil sürücüsü Güler, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Güler sıkıştığı yerden çıkarıldı.

İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan Güler, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güler'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.