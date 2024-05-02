Pendik’te sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: Otomobil TIR’ın altına girdi!

Pendik’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazanın ardından otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 07:28
Pendik’te sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: Otomobil TIR’ın altına girdi!
Abone Ol google-news

Kavakpınar Mahallesi, Kurtköy Pendik bağlantı yolu, Tuzla istikametinde dün 21.00 sıralarında, Ahmet Güler (19)'un kullandığı otomobil yol kenarında park halinde bulunan İbrahim Yıldırım’a ait TIR’a arkadan çarptı.

BİR SAAT SONRA ÇIKARILDI

Otomobil sürücüsü Güler, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Güler sıkıştığı yerden çıkarıldı.

İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan Güler, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güler'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Pendik haberleri

İlgili Haberler

Pendik’te asker eğlencesinde havaya ateş eden şüpheliler yakalandı

Pendik’te asker eğlencesinde havaya ateş eden şüpheliler yakalandı
Maça saatler kala... Eski Galatasaraylıdan Pendikspor'a kötü haber!

Maça saatler kala... Eski Galatasaraylıdan Pendikspor'a kötü haber!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan 4 gece 5 günlük ceza! 'Milliyet farkı' ödemesi alan otelin cezası belli oldu

Bakanlıktan 4 gece 5 günlük ceza! 'Milliyet farkı' ödemesi alan otelin cezası belli oldu
Akbank’ın ilk çeyrek performansı beklentileri aştı: 13,2 Milyar TL kâr

Akbank’ın ilk çeyrek performansı beklentileri aştı: 13,2 Milyar TL kâr
Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'ihanet' yanıtı: Camianın gönlünü kıramam

Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'ihanet' yanıtı: Camianın gönlünü kıramam
Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 Mayıs’ta yüzlerce gözaltı!

Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 Mayıs’ta yüzlerce gözaltı!
Türk-İş'ten Bursa'da kitlesel 1 Mayıs mitingi: Türkiye'yi durdururuz, Otururuz kalkmayız

Türk-İş'ten Bursa'da kitlesel 1 Mayıs mitingi: Türkiye'yi durdururuz, Otururuz kalkmayız
Porno filminde oynayan itfaiyeci kovuldu! ‘Araba kredim vardı’

Porno filminde oynayan itfaiyeci kovuldu! ‘Araba kredim vardı’
Cumhur'un ortağından 'amblem' yorumu: 'Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil'

Cumhur'un ortağından 'amblem' yorumu: 'Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil'
Meteoroloji’den kritik uyarı: Bu 4 güne dikkat!

Meteoroloji’den kritik uyarı: Bu 4 güne dikkat!