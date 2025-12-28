Görüntüler tepki çekmişti: ABB’den Karataş Hayvan Barınağı'na videolu açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çekildiği iddia edilen görüntülere ilişkin açıklama geldi.

Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir telefon konuşmasının kayda alındığı görüntü yer aldı. Görüntülerde telefondaki kişinin “Bu videonun Karataş ile alakası yok. Bu Karataş’a ait değil. Gönderdiğim videoda da köpek falan yoktu. Siz ona bir şekilde oraya köpek koymuşsunuz. Alper’i ara, durdur bak. Yoksa ben savcılığa senin ismini vereceğim, soruşturmada her şeyi söyleyeceğim” cümleleri duyuldu.

"PAZARTESİ GÜNÜ KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SUNULACAK"

ABB videoyu şu açıklamayla paylaştı:

“Kısa bir bölümünü izlediğiniz bu videonun tamamı, ABB ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen incelemelerin tüm sonuçlarını içerecek şekilde, resmi belge ve raporlarla birlikte pazartesi günü kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Bununla birlikte, olayın ilk gününden itibaren yaşanan tüm gelişmeler gün gün ele alınarak hiçbir soru işaretine yer bırakmayacak biçimde şeffaflıkla kamuoyuna aktarılacaktır. Söz konusu görüntülerin hangi amaçla çekildiği ve nerede kayda alındığına ilişkin yapılan tespitler de kapsamlı açıklama başlıkları arasında yer alacaktır.”