Sultangazi'de taş ocakları protestosunda arbede: 1 polis hastaneye kaldırıldı
Sultangazi'de taş ocaklarının mahalleye verdiği zarara dikkat çekmek isteyen mahalle sakinleri 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda eylem yaptı. Bazı göstericilerin maden ocaklarına giden yolu trafiğe kapatmak istemesi nedeniyle çıkan arbedede gözaltına alınanlar oldu. Müdahale sırasında kalp krizi geçiren bir polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Cebeci Mahallesi sakinleri, bölgede bulunan taş ocaklarından gelen toz nedeniyle şikayetçi olduklarını ve sağlıklarının tehlike altında olduğu öne sürerek 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda eylem yaptı.
Ellerindeki pankartlarla slogan atan grup üyeleri Sultangazi Belediyesi'ne yürümek isteyince polis ekipleriyle göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Polis barikatını aşan çoğu kadın ve çocuklardan oluşan bir grup taş ocaklarının bulunduğu alana giden Selçuklu Bulvarı'nın girişinde yolu trafiğe kapatmak istedi.
Yol üzerinde bekleyerek kamyonların çıkışını engelleyen grup, polis ekiplerinin müdahalesiyle yol kenarına alındı. Bazı göstericilerin kamyonlara pet şişe attıkları görüldü. Polis ekipleri tarafından bazı göstericiler gözaltına alındı.
POLİS MEMURU KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Göstericilerle polis arasında çıkan arbede sırasında baygınlık geçiren bir polis memuru, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen polis memurunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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