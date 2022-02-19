'Görüntülerdeki hırsız bana benziyor' dedi, serbest kaldı
Adana'da, şarj kablosunu söküp elektrikli bisikleti çaldığı öne sürülen U.A. (17), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalandı. Görüntülerdeki şüphelinin kendisine benzediğini, hırsızlık yapmadığını öne süren U.A., serbest bırakıldı.
Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde oturan S.P. (72), 11 Şubat gecesi elektrikli bisikletini evinin önüne park edip şarja taktı. Sabah evden çıkan S.P., elektrikli bisikletinin yerinde olmadığını fark etti.
S.P.'nin emniyete şikayetiyle Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, evin önüne gelen kişinin şarj kablosunu söktüğü elektrikli bisikleti çalıp, bölgeden ayrıldığını tespit etti.
"GÖRÜNTÜDEKİ BANA ÇOK BENZİYOR"
Ekipler, şüphelinin çeşitli suçlardan 14 kaydı bulunan U.A. olduğunu belirledi.
Eminağa Caddesi'ndeki evinin yakınlarında sokakta yürürken yakalanıp emniyete götürülen U.A., ifadesinde, görüntüdeki kişinin kendisine çok benzediğini, elektrikli bisikleti çalmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
İlgili Haberler
- Hakkı Bulut, evine giren hırsızlardan şikayetçi olmadı: 'Mahkeme tarihi konserime denk gelebilir'
- Kuran kursunda istismara maruz bırakılan çocuklara 'hırsızlıkta' yaptırılmış!
- Bayrampaşa'da hırsızların pişkin tepkisi: Senin mi?
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Tabip Odası’ndan aile hekimlerine tam destek
- Suç duyurusunda bulunmuştu, karar değiştirdi
- Bakan Nebati’den G20 toplantısında vergi mesajı
- Ata Demirer'den Takvim gazetesine '50' yanıtı
- DSÖ'den Afrika için mRNA merkezi açıklaması
- RTÜK Başkanı Şahin'den Taşçı'ya 'Sezen Aksu' yanıtı
- İsrail ordusu: Kuzeyde saldırı ikaz sirenleri çaldı
- Vitrindekiler...
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun düşünce dünyası
- Korkunç general mi büyük dahi lider mi?