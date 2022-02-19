Hakkı Bulut, evine giren hırsızlardan şikayetçi olmadı: 'Mahkeme tarihi konserime denk gelebilir'
Arabesk müziğinin ünlü isimlerinden biri olan Hakkı Bulut, görüntülendiği Nişantaşı’nda muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Bulut, başından geçen hırsızlık olayını ilk kez anlattı. "Yazlık evimize hırsız girmiş. Bazı değerli eşyalarımız çalındı" diyen Bulut, hırsızdan şikayetçi olmadığını açıkladı.
Sanat dünyasının ünlü isimlerinden Hakkı Bulut, önceki gün Nişantaşı’nda
görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Hakkı Bulut yaşadığı kötü
bir olayı gazetecilerle paylaştı.
"KAPIMIZI BİLE ÇALMIŞLAR"
Bulut, yazlık evine hırsız girdiğini açıkladı. Ünlü
şarkıcı, "Yazlık evimize hırsız girmiş. Bazı değerli eşyalarımız çalındı.
Kapımızı bile söküp almışlar. Bu durumu hemen polise bildirdim" dedi.
ŞİKAYETÇİ OLMADI
Hırsızlardan şikayetçi olmadığını açıklayan Bulut, bunun
gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı:
"Mahkeme tarihi konserlerime denk gelebilir. Beni
bekleyen hayranlarımı üzmemek adına şikayetçi olmadım. Cana geleceğine mala gelsin."
İlgili Haberler
- 'Cübbeli'den 'Tarkan' çıkışı: 'Tamamen sokak lafları'
- Gülben Ergen'den 'Tarkan' paylaşımı: 'Beğeneni, eleştireni, hepsi haftaya ezberlemiş olur'
- Fazıl Say'dan Tarkan'a destek: 'İsyanında haklı buluyorum'
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- BA.2 varyantı ile ilgili korkutan araştırma
- Hindistan'da 14 yıl sonra gelen ölüm cezası
- Çıray'dan, Tarkan'ı hedef alanlara yanıt
- Müşterilere aldırmadı: Markette bıçakla soygun
- Bakan Akar'dan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklama
- Galatasaray'da yönetim şeması belli oldu
- Kılınç’a ‘Ahlak Polisi’nin eşlik etmesi yargıya taşındı
- Vitrindekiler...
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun düşünce dünyası
- Korkunç general mi büyük dahi lider mi?