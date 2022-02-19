Hakkı Bulut, evine giren hırsızlardan şikayetçi olmadı: 'Mahkeme tarihi konserime denk gelebilir'

19 Şubat 2022 Cumartesi, 11:08

Sanat dünyasının ünlü isimlerinden Hakkı Bulut, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Hakkı Bulut yaşadığı kötü bir olayı gazetecilerle paylaştı.

"KAPIMIZI BİLE ÇALMIŞLAR"

Bulut, yazlık evine hırsız girdiğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, "Yazlık evimize hırsız girmiş. Bazı değerli eşyalarımız çalındı. Kapımızı bile söküp almışlar. Bu durumu hemen polise bildirdim" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Hırsızlardan şikayetçi olmadığını açıklayan Bulut, bunun gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı:

"Mahkeme tarihi konserlerime denk gelebilir. Beni bekleyen hayranlarımı üzmemek adına şikayetçi olmadım. Cana geleceğine mala gelsin."