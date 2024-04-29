Görüntüleri ortaya çıktı... Ankara'da silahlı kavga!

Ankara'da akraba 2 aile arasında çıkan, Serkan Mahmutoğlu'nun (43) öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 17:42
Görüntüleri ortaya çıktı... Ankara'da silahlı kavga!
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Altındağ Örnek Mahallesi İçli Sokak'ta oturan Egehan B., iddiaya göre, dayısı Serkan Mahmutoğlu'nun, oğlu ile aynı kızla sevgili olmak isteyince 2 aile arasında anlaşmazlık çıktı.

Dün akşam, aileler arasında sokakta yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Serkan Mahmutoğlu, Mahir B. ve Haydar B., tabancayla vurulup yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 çocuk babası Serkan Mahmutoğlu, yaşamını yitirdi. Ayaklarından yaralanan Mahir B. ve Haydar B.'nin ise tedavisi sürüyor.

TOPRAĞA VERİLDİ

Serkan Mahmutoğlu'nun cenazesi, bugün, ailesi tarafından Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan alınıp Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olay sonrası her 2 aileden gözaltına alınan şüphelilerin sorguları devam ediyor.

Öte yandan sokaktaki silahlı kavga bölgedeki bir deponun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Serkan Mahmutoğlu ile Mahir B. ve Haydar B.'nin tartışmaları, Mahmutoğlu'nun göğsüne isabet eden kurşunla yere yığılması ve taksiyle hastaneye götürülme anları yer aldı.


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