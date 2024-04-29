Kars’ta silah ticareti yapan 4 kişi yakalandı

Kars’ta silah ticareti yapan 4 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 10:24
Kars’ta silah ticareti yapan 4 kişi yakalandı
Abone Ol google-news

Kars İl jandarma Komutanlığı’nca silah tacirlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Jandarma ekiplerince Digor ilçesinde silah ve mühimmat ticareti yapıldığı bilgisi alınması üzerine harekete geçen jandarma önceden belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kars Jandarma Komutanlığı’na bağlı 12 ekip, 65 jandarmanın katılımıyla düzenlenen operasyonda şüpheli E.Ö., K.B.Ö., I.Ö. ve M.F.Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramada; 4 tabanca, 34 tabanca fişeği ve 4 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli 4 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


silah haberleri ticaret haberleri

İlgili Haberler

Bu fotoğraflar bugünden... Kars'a Nisan ayında kar sürprizi!

Bu fotoğraflar bugünden... Kars'a Nisan ayında kar sürprizi!
Nesli tükenme tehlikesi altında! 'Küçük Akbaba' Kars’ta ortaya çıktı

Nesli tükenme tehlikesi altında! 'Küçük Akbaba' Kars’ta ortaya çıktı
Kars’ta 33 kaçak göçmen yakalandı

Kars’ta 33 kaçak göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.... Maliye esnafa koştu

Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.... Maliye esnafa koştu
Enes Ünal yıldızlaştı! Bournemouth kazandı!

Enes Ünal yıldızlaştı! Bournemouth kazandı!
Son Dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
Icardi’den Erden Timur’a mesaj

Icardi’den Erden Timur’a mesaj
Afganistan büyükelçisinden uyarı: 'Türkiye ilk etkilenen ülkelerden biri olacak...’

Afganistan büyükelçisinden uyarı: 'Türkiye ilk etkilenen ülkelerden biri olacak...’
Trabzonspor Onuachu ile geri döndü!

Trabzonspor Onuachu ile geri döndü!
Seçim bitti ama Hamza Dağ'ın 'içkili mekan turları' bitmedi

Seçim bitti ama Hamza Dağ'ın 'içkili mekan turları' bitmedi
Nusret Gökçe’nin restoranına ikinci saldırı

Nusret Gökçe’nin restoranına ikinci saldırı