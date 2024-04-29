Kars’ta silah ticareti yapan 4 kişi yakalandı

Yayınlanma: 29.04.2024 - 10:24

Güncelleme: 29.04.2024 - 10:26

Kars İl jandarma Komutanlığı’nca silah tacirlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Jandarma ekiplerince Digor ilçesinde silah ve mühimmat ticareti yapıldığı bilgisi alınması üzerine harekete geçen jandarma önceden belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kars Jandarma Komutanlığı’na bağlı 12 ekip, 65 jandarmanın katılımıyla düzenlenen operasyonda şüpheli E.Ö., K.B.Ö., I.Ö. ve M.F.Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramada; 4 tabanca, 34 tabanca fişeği ve 4 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli 4 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.