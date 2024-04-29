İşyerine silahlı saldırı... Soruşturma başlatıldı!
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Muhammet Bahçeyaka'ya ait inşaat malzemeleri satılan işyerine silahlı saldırıda bulunuldu.
Olay, merkez ilçe Menteşe'nin Orhaniye Mahallesi'ndeki inşaat malzemeleri satılan işyerinde meydana geldi.
Bugün, sabah saatlerinde Muhammet Bahçeyaka'ya ait işyerine gelen çalışanlar, camlardaki mermi izlerini görüp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, işyerine tabancayla 7 el ateş edildiğini tespit etti.
Bahçeyaka, polisteki ifadesinde şüphelendiği kimsenin olmadığını söyledi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Polis ekipleri saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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