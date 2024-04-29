İşyerine silahlı saldırı... Soruşturma başlatıldı!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Muhammet Bahçeyaka'ya ait inşaat malzemeleri satılan işyerine silahlı saldırıda bulunuldu.

DHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 11:55
Abone Ol google-news

Olay, merkez ilçe Menteşe'nin Orhaniye Mahallesi'ndeki inşaat malzemeleri satılan işyerinde meydana geldi.

Bugün, sabah saatlerinde Muhammet Bahçeyaka'ya ait işyerine gelen çalışanlar, camlardaki mermi izlerini görüp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, işyerine tabancayla 7 el ateş edildiğini tespit etti.

Bahçeyaka, polisteki ifadesinde şüphelendiği kimsenin olmadığını söyledi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


muğla haberleri işyeri haberleri saldırı haberleri silahlı saldırı haberleri

İlgili Haberler

Adres: Kocaeli... Silahı temizlerken kendini vurdu

Adres: Kocaeli... Silahı temizlerken kendini vurdu
1 ayda iki silahlı saldırı! Etiler’de Nusret’e ateş açtılar

1 ayda iki silahlı saldırı! Etiler’de Nusret’e ateş açtılar
Aynı eğlence merkezine 2 günde 2 silahlı saldırı: 2 yaralı!

Aynı eğlence merkezine 2 günde 2 silahlı saldırı: 2 yaralı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ali Yerlikaya'dan '1 Mayıs' açıklaması

Ali Yerlikaya'dan '1 Mayıs' açıklaması
Adana’da kapısı açık otobüsten düştü: Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Adana’da kapısı açık otobüsten düştü: Yaşlı kadın hayatını kaybetti
Özgür Özel kardeşi Barış Özel'in işsiz olduğunu açıkladı: 'İş bulursa kendi bulur...'

Özgür Özel kardeşi Barış Özel'in işsiz olduğunu açıkladı: 'İş bulursa kendi bulur...'
Fatih Altaylı’dan Hasan Can Kaya-Cem Yılmaz yorumu!

Fatih Altaylı’dan Hasan Can Kaya-Cem Yılmaz yorumu!
İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk açıklama: 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'

İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk açıklama: 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'
28 Nisan 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Yargı, Teşkilat, Kirli Sepeti ve Survivor All Star reyting sıralaması

28 Nisan 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Yargı, Teşkilat, Kirli Sepeti ve Survivor All Star reyting sıralaması
Polis meslektaşlarına ateş etti

Polis meslektaşlarına ateş etti
Bilinmeyen doğal mucize! Limon ve sarımsak birleşince bakın ne oluyor?

Bilinmeyen doğal mucize! Limon ve sarımsak birleşince bakın ne oluyor?