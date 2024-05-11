Götürüldüğü yuvada istismara uğradığı iddia edilen çocuğun ailesinden mahkemeye çağrı: Yurt görevlileri de yargılansın
İstanbul Bahçelievler’deki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Şeyh Zayed Çocuk Yuvası’nda, 10 Ocak 2023’te yurtta kalan çocuklardan E.P’nin (12), aynı yurttaki A.Y’ye (11), cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocuk (SSÇ) üzerine atılı, “12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı” suçundan cezalandırılması istendi. Ancak savcılık, SSÇ’nin de 12 yaşında olması ve ceza sorumluluğu bulunmaması nedeniyle hakkında, çocuklara özgü koruma önlemlerinin uygulanması talep etti.
‘TARTAKLANDILAR’ İDDİASI
Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ikinci duruşması önceki gün görüldü. Mahkemeye gelen mağdur çocuğun babası, yurt görevlilerinin de yargılanmasını istediğini söyledi. Mağdur çocuğun annesi ise elektriklerinin kesik olması nedeniyle iki çocuğunun da sosyal hizmetler tarafından alındığını ve olay nedeniyle şikâyetçi olduğunu belirtti. Mütalaasını açıklayan savcı, çocuklara atanan vasiden ulaşan bilgilerde mağdur ve kardeşlerinin çocuk yuvasında tartaklandıklarını, taciz edildiklerini iddia ettiğini kaydetti. Mütalaada, mağdurun beyanının soyut olduğu belirtilerek delil yetersizliğiyle SSÇ’nin beraatı istendi. Ayrıca mahkeme, SSÇ’nin akıl sağlığı raporu almasına karar vererek duruşmayı erteledi.
İddialara ilişkin Cumhuriyet’e bilgi veren Şeyh Zayed Çocuk Yuvası yetkilisi, olay tarihinde yurttaki görevliler hakkında yasal prosedürün uygulandığını belirtti. Yetkili, “Burası devlet kurumu. Dolayısıyla kimsenin kimseyi koruma durumu olamaz” dedi. Öte yandan bakanlığın davaya müdahil olmadığı da öğrenildi.
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