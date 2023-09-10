Göz göre göre ölüm: 44 kişiye mezar olan Saitbey Sitesi’nin bilirkişi raporu imar suçunu ortaya koydu

Yayınlanma: 10.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.09.2023 - 04:00

Raporu inceleyen inşaat mühendisi Gökhan Köker, asma katın bina düzensizliği yarattığına dikkat çekerken, “kat düzensizliğinin olduğu yerde perde kolonsuz, bu beton kalitesiyle, bu beton dökme yöntemiyle çalışmak intihar. Bir binanın yıkılması için 6-7 hatanın sıralı bir halde yapılması gerekir ve maalesef burada bu hatalar yapılmış görünüyor” dedi.

Raporda, temel, bodrum ve 2. kata kadar olan kısmın aynı anda denetlendiğinin belirtildiğine ve bunun imkânsız olduğuna dikkat çeken Köker, “Yalnızca bu durum bile başlı başına cezai yaptırım için yeterli. Yapı denetim süreci adeta devre dışı bırakılmış” ifadelerini kullandı.

Sitede annesi, babası, kardeşi ve dedesini kaybeden Tuba Erdemoğlu, “Beş yıllık bina depremin ilk saniyelerde yıkıldı. Rapora baktığımızda uyarılara ve delillere rağmen kot farkındaki perde duvarının neden tamamlanmadığına yer verilmemiş. 5 katlı bir binada neden bu kadar köpük kullanıldığı detaylandırılmamış. 3 kiriş ve 2 döşemede zemin emniyet gerilmesi sınır değerlere yakın yetersiz olmakla birlikte kabul edilebilir düzeyde deniyor. Sınır seviyede yetersiz görülen bir değer nasıl kabul edilebilir, daha detaylı incelenmesi gerekmez mi?” dedi.

Erdemoğlu, “Rapor usulsüzlükleri ortaya koyuyor. Bu yıkımda suçu olan belediye ile çevre ve şehircilik’ten de sorumluların tutuklanması gerekiyor. Tüm sorumlular yargılansın ve hak ettikleri cezayı alsın istiyoruz” diye konuştu.

Binanın alt katında bulunan dükkânda, depremden önce, perde duvar olmadığı için göçük oluşmuş, bunun için de bir uyarı asılmıştı. Konuya ilişkin deprem öncesi yapılan şikâyetler ise sonuçsuz kalmıştı.

