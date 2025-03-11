Son dakika... CHP'li Sarıyer ve Şişli belediyelerine operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

CHP'li Sarıyer ve Şişli belediyelerine 'terör örgütü DHKP-C 'ye 2014-2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağladıkları' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 34 adrese baskın yapıldı, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika... CHP'li Sarıyer ve Şişli belediyelerine operasyon: Çok sayıda gözaltı var!
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ANKA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 08:24

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DHKP/C'ye 2014 - 2016 yılları arasında finans sağladığı iddiasıyla 32 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi. 

Gözaltına alınanlar arasında Şişli, Sarıyer, Ataşehir ve Maltepe Belediyesi çalışanlarının da olduğu aktarıldı. 

Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilenler arasında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de olduğu öğrenildi.

ŞÜKRÜ GENÇ İÇİN GÖZALTI KARARI

Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de olduğu öğrenildi.

İNÖNÜ TANIK SIFATIYLA ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında 38 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında dönemin Ataşehir ve Maltepe belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu kaydedildi.

Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 'mağdur', eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül'ün 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.


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