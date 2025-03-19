Gözaltı kararlarının ardından Valilikten flaş karar: Taksim metro istasyonu kapatıldı!

Yayınlanma: 19.03.2025 - 07:52

Güncelleme: 19.03.2025 - 08:45

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birçok kişinin gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği'nden flaş bir karar geldi.

Valiliğin kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu ve Vatan Caddesi'ne çıkan yollar geçici süreyle seferlere kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar; - M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattımızın Emniyet-Fatih istasyonu ve - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ile - ?F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."