Gözaltı kararlarının ardından Valilikten flaş karar: Taksim metro istasyonu kapatıldı!

İstanbul Valiliği'nin kararı ile M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir uyarıya kadar kapatıldı. Vatan Caddesi'ne çıkan yolların da geçici süreyle seferlere kapatıldığı açıklandı.

Gözaltı kararlarının ardından Valilikten flaş karar: Taksim metro istasyonu kapatıldı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 07:52

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birçok kişinin gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği'nden flaş bir karar geldi.

Valiliğin kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu ve Vatan Caddesi'ne çıkan yollar geçici süreyle seferlere kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar; - M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattımızın Emniyet-Fatih istasyonu ve - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ile - ?F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #gözaltı #istanbul valiliği #metro

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