Gözaltı kararlarının ardından Valilikten flaş karar: Taksim metro istasyonu kapatıldı!
İstanbul Valiliği'nin kararı ile M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir uyarıya kadar kapatıldı. Vatan Caddesi'ne çıkan yolların da geçici süreyle seferlere kapatıldığı açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birçok kişinin gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği'nden flaş bir karar geldi.
Valiliğin kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu ve Vatan Caddesi'ne çıkan yollar geçici süreyle seferlere kapatıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar; - M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattımızın Emniyet-Fatih istasyonu ve - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ile - ?F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."
#MetroDuyuru #M2 #M1A #M1B— Metro İstanbul (@metroistanbul) March 19, 2025
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;
- M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattımızın Emniyet-Fatih istasyonu ve
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ile
- ?F1 Taksim-Kabataş…
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte geçiş yapanların tam listesi…
- İmamoğlu'nun diploması iptal edildi!
- Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı!
- Diploma soruşturmasında flaş gelişme
- AKP'li isimden 'çözüm' önerisi!
- Vali balkona çıktı, CHP'lilere nefret kustu
- Euroleague CEO'su Final Four tahminini açıkladı!
- Özgür Özel'in ilk açıklaması Cumhuriyet'e!
- Erdoğan'ın elini öpmüştü: O isme kritik görev
- Türkiye'deki 'dindarlık algısı' dönüşüyor