Son dakika... Gazeteci İsmail Saymaz gözaltına alındı!
Son dakika haberi... Halk TV programcısı ve gazeteci İsmail Saymaz hakkında gözaltı kararı verildi. Polisler, Saymaz’ın evinde arama yapıyor.
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