Son dakika... Gazeteci İsmail Saymaz gözaltına alındı!

Son dakika haberi... Halk TV programcısı ve gazeteci İsmail Saymaz hakkında gözaltı kararı verildi. Polisler, Saymaz’ın evinde arama yapıyor.

Son dakika... Gazeteci İsmail Saymaz gözaltına alındı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 07:41

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