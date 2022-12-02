Gözaltı sonrası intihara sürüklenmişti: Onur Yaser Can davası bugün görülecek

02 Aralık 2022 Cuma, 04:00

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi mezunu Onur Yaser Can’ın narkotik polisi tarafından 2010 yılında gözaltına alındıktan sonra intihara sürüklenmesiyle ilgili davada polisler ve bilirkişinin yargılandığı davanın duruşması bugün görülecek.

Duruşma öncesi Cumhuriyet’e konuşan Onur Yaser Can’ın kardeşi Ezgi Sevgi Can, “Çıplak aramanın bir işkence olduğu ve polisin bunu bir işkence metodu olarak kullandığı, abimin davasında iyice görünür duruma geldi. Amir konumundaki Hakan Aydın da ilk defa sorgulanacak” dedi.

Ezgi Sevgi Can sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Türkiye’de hukukun ayaklar altında olduğunu gösteren bir durum. Polislerden biri, ‘Bütün aramaları çıplak arama şeklinde yapıyorum. O zaman 18 yıldır yaptığım tüm aramalar usülsüzdür’ dedi. Kendi avukatı da bunu itiraf etti. Cuma günü kadınları döve döve gözaltına polisler de aynı pişkinlikle rahatlıkla devam ediyorlar. Yaser hakkında kuvvetli bir şüphe yok, gözaltına alınmış değil. Bunlara rağmen siz ince arama yapamazsınız. Usüle uygun bir arama da değil. Bu konunun araştırılması lazım Meclis’te. Umarım abimin davası konuyu gündeme taşır ve bu konuda bir şeyler yapılır.”