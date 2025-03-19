Bursa Nutku paylaşımına gözaltı: Laiklik Meclisi Sözcüsü Özkan Rona gözaltına alındı

Yayınlanma: 19.03.2025 - 23:00

Güncelleme: 19.03.2025 - 23:07

Türkiye'de muhaliflere yönelik gözaltı dalgası çeşitli gerekçelerle büyümeye devam ediyor. Laiklik Meclisi Sözcüsü Özkan Rona, sosyal medya hesabından Atatürk'ün Bursa Nutku'ndan bir kesit paylaştığı için gözaltına alındı. Bursa'da akşam saatlerinde evine gelen Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan Rona, Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Rona'nın ifade işlemlerine henüz başlanmadığı öğrenildi.

'SİYASİ KARARLARI ÖRTBAS ETMEK İÇİN"

Emniyet Müdürlüğünde olayı takip eden Eğitim-İş Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, karara tepki gösterdi. "Anayasayı ayaklar altına alan siyasi iktidar, gözdağı vermek, hukuksuzluklarını örtbas etmek için yurttaşları gözaltına alıyor" diyen Toy, "Özkan Rona Başkan akşam saatlerinde Bursa Güvenlik Şube ekiplerince gözaltına alınmıştır. Sosyal medya paylaşımı suç değildir. Hele ki Nutuk'tan, Bursa Nutku'ndan paylaşım yapmak hiçbir demokratik rejimde, hukuk devletinde suç sayılamaz" ifadelerini kullandı.

Toy, sözlerine şöyle devam etti: "Bu faşizan tutum, siyasi iktidarın hukuksuz, siyasi kararlarını örtbas etmek içindir. Ancak bilmelidirler ki, bir adım geri atmayacağız. Baskılar bizi yıldıramaz. Özkan Rona derhal serbest bırakılmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk önderimiz, Nutuk rehberimizdir."