Gözaltına alınan CHP'li meclis üyesi serbest bırakıldı
İzmir'in Narlıdere ilçesinde gözaltına alınan CHP Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi Pelin Turhan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
CHP Narlıdere Belediye Meclis Üyesi Pelin Turhan, gözaltına alındı. Turhan'ın gözaltı nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Edinilen bilgiye göre; Turhan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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