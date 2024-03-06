Gözaltına alınan CHP'li meclis üyesi serbest bırakıldı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde gözaltına alınan CHP Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi Pelin Turhan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 10:59
Gözaltına alınan CHP'li meclis üyesi serbest bırakıldı
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CHP Narlıdere Belediye Meclis Üyesi Pelin Turhan, gözaltına alındı. Turhan'ın gözaltı nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

Edinilen bilgiye göre; Turhan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 


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