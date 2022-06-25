Gözaltına alınan Cumartesi Anneleri serbest bırakıldı

Cumartesi Anneleri’nin 900. haftasında Galatasaray Lisesi önünde yapmak istediği eyleme polis müdahale etmiş ve bazı aile üyelerini gözaltına almıştı. Gözaltına alınan kişilerin serbest bırakıldığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2022 Cumartesi, 16:59
Gözaltına alınan Cumartesi Anneleri serbest bırakıldı
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Yıllardır kayıp yakınları için İstiklal Caddesi'nde Galatasaray Lisesi'nin önünde toplanan Cumartesi Anneleri 900. haftada da yapmak istedikleri eyleme polis müdahale etmişti. "Cumartesi Anneleri" Twitter hesabından yapılan açıklamada polis müdahalesi sonrası gözaltılar olduğu duyurulmuştu.

GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIRAKILDI

Öğlen saatlerinde polis tarafından gözaltına alınan kişiler, akşam saatlerinde serbest bırakıldı.


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