Gözaltına alınan Cumartesi Anneleri serbest bırakıldı

25 Haziran 2022 Cumartesi, 16:59

Yıllardır kayıp yakınları için İstiklal Caddesi'nde Galatasaray Lisesi'nin önünde toplanan Cumartesi Anneleri 900. haftada da yapmak istedikleri eyleme polis müdahale etmişti. "Cumartesi Anneleri" Twitter hesabından yapılan açıklamada polis müdahalesi sonrası gözaltılar olduğu duyurulmuştu.

GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIRAKILDI

Öğlen saatlerinde polis tarafından gözaltına alınan kişiler, akşam saatlerinde serbest bırakıldı.