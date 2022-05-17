17 Mayıs 2022 Salı, 14:50

Uluslararası Gözaltında Kayıplar Haftası kapsamında İnsan Hakları Derneği ve Cumartesi Anneleri’nin Çağlayan Adliyesi önünde gerçekleştirdiği basın açıklaması “suç unsuru içerdiği” gerekçesiyle ablukaya alındı.

Cumartesi Anneleri’nden Hanife Yıldız gözaltına alındı. Gerekçe olarak, Yıldız’ın konuşması sırasında “Süslü Sülo” ifadesini kullanması gösterildi.

23 Şubat 1995’te gözaltında kaybedilen 19 yaşındaki Murat Yıldız’ın annesi Hanife Yıldız, buradaki konuşmasında şunları söyledi:

"Düşünün ki kayıpların 27. yılındayız, Galatasaray Lisesi önündeki yerimiz bize yasaklanmış. Biz de adalet var diye adaletin önüne gelmişiz. Adalet var ama adalet adaletsizlerin elinde. Nasıl var olacak? Adalet ancak adaletlilerin elinde olursa adalet olur. Bizim kayıp sorunumuz da çözülür, akıbetleri de açıklanır.

'VALİYE Mİ SESLENSEM, SÜSLÜ SÜLO'YA MI?'

Buradan valiye mi seslensem, bu Süslü Sülo’ya mı seslensem? Süslü Sülo, sen bu yasaklarınla bir gün sen de o yasağa uğrayacaksın. Vali efendi de bir an önce yerimizi açsın. Biz kimseye bir iftira, bir yalan, hele de ben…

Ben evladımı bu devlete güvenlik güçlerine güvenerek verdim. Eğer ki gerçekten savcılar varsa ya… Hep söylenen lafı söyleyeyim. Ben karakola gittim. Şah İsmail Öztürk dedi ki, ‘Vallahi Tahir Şerbetçi olmasaydı ben Murat’ı götürür getirirdim, burnu bile kanamazdı.’ Peki bunu ben mi soracağım yoksa önünde olduğumuz savcılar hakimler mi soracak.”

GÖZALTINA ALINDI

Açıklamanın ardından Hanife Yıldız, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Yıldız’ın konuşması sırasında “Süslü Sülo” ifadesini kullanması ise tutuklanma gerekçesi olarak gösterildi.